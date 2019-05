Irak : un 5e et un 6e djihadiste français condamnés à mort pour appartenance à l'EI

Quatre Français ont été condamnés à mort, dimanche 26 mai, et lundi 27 mai, pour appartenance au groupe Etat islamique (EI), a indiqué à l'AFP un magistrat de la cour de Bagdad qui les a jugés, un verdict inédit pour des ressortissants de notre pays. Une liste à laquelle se sont ajoutés un cinquième et un sixième nom, de nationalité française, ce mardi.





Si on ignore toujours le nom du 4e condamné, les identités de cinq d'entre eux, dont celles des deux derniers ont fuité : il s'agit de Kévin Gonot, Léonard Lopez et Salim Machou, arrêtés en Syrie par une alliance arabo-kurde anti-EI pour les trois premiers. Et, pour les deux derniers, de Brahim Nejara, 33 ans, accusé par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de jihadistes vers la Syrie, et Karam El Harchaoui, qui aura 33 ans jeudi. Tous deux avaient été transférés fin janvier de Syrie, où ils étaient détenus par une alliance arabo-kurde antijihadistes, vers l'Irak pour y être jugés.





Selon la loi irakienne, tous ont 30 jours pour faire appel.