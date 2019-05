Irak : un septième djihadiste français désormais condamné à mort pour appartenance à Daech

Deux mardi 21 mai, deux dimanche 26 et lundi 27 mai, deux autres mardi 28 mai et un nouveau mercredi 29 mai. Ce qui porte à sept le nombre de Français condamnés à mort en une semaine par la cour criminelle de Bagdad. Un verdict inédit pour des ressortissants de notre pays.





Les identités de cinq des six premiers condamnés ont fuité : il s'agit de Kévin Gonot, Léonard Lopez, Salim Machou, tous trois arrêtés en Syrie par une alliance arabo-kurde anti-EI et de Karam El Harchaoui et Brahim Nejara, accusé par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de jihadistes vers la Syrie. Tout comme celle du septième : Yassine Sakkam.





Selon la loi irakienne, tous ces condamnés ont 30 jours pour faire appel, et l'avocat français de Léonard Lopez a déjà annoncé qu'il le ferait.