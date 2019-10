"Le cessez-le feu, un moment idéal pour les rapatrier" : l’appel de la mère d’une djihadiste française retenue en Syrie

TÉMOIGNAGE - Depuis la France, Pascale se bat pour que sa fille et ses petits-enfants soient libérés du camp kurde d’Al-Hol, au nord-est de la Syrie, où ils se trouvent depuis neuf mois. Et en appelle une nouvelle fois au gouvernement, au moment où les Turques ont lancé une offensive militaire pour chasser les Kurdes de la région. Cette dernière s’est confiée à LCI.

"C’est un camp de misère et aujourd’hui, c’est encore pire." Voilà neuf mois que la fille de Pascale se trouve, avec ses quatre enfants, dans le camp kurde d’Al-Hol, ville du nord-est de la Syrie. Avec eux, d’autres familles de djihadistes, mais aussi des réfugiés syriens et irakiens. Partie dans le pays en 2015 avec son compagnon et ses enfants, au nombre de trois à l’époque, la jeune femme souhaite désormais rentrer en France et répondre de ses actes.

Impuissante, sa mère constate l’escalade de violence dans le nord-est syrien depuis le début de l’offensive militaire turque contre les Kurdes, le 9 octobre dernier. Et craint pour le sort qui sera réservé à sa fille et ses petits-enfants. Cette dernière s’inquiète notamment qu’ils soient déplacés, avec les 74 000 réfugiés du camp, en territoire irakien. "Aujourd’hui, il y a une incertitude. Quand on a appris le départ de Jean-Yves Le Drian en Irak, on a pensé à un éventuel transfert. Mais a priori, ce ne serait pas gérable."