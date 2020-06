L'Assemblée vote des "mesures de sûreté" controversées pour les condamnés pour terrorisme

L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de lundi à mardi une proposition de loi controversée prévoyant des "mesures de sûreté" pour les condamnés pour terrorisme, à l'issue de leur peine. L'autorité judiciaire pourra imposer durant une période de cinq ou dix ans à ces personnes l'obligation de répondre aux convocations du juge d’application des peines, d'établir sa résidence en un lieu déterminé, des interdictions d’entrer en relation et de paraître dans certains lieux, ou bien encore l'obligation de pointage ainsi que, sous réserve de l'accord de la personne, le port du bracelet électronique.

A l'issue d'âpres débats, les députés LaREM, LR et UDI ont voté l'ensemble de cette proposition de loi en faveur de "la sécurité des Français", le groupe LFI contre ce qu'il voit comme une "fuite en avant" et "un semblant de peine" pour ces terroristes sortis de détention. "La menace est de plus en plus endogène" et "des personnes condamnées pour des faits de terrorisme vont sortir de prison", environ 150 dans les trois prochaines années, dont "certains sont encore très dangereux", a plaidé Yaël Braun-Pivet, présidente LaREM de la commission des Lois. "Or nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour assurer leur suivi", a--t-elle souligné.