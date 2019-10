L'édito Aphatie : "On a parlé beaucoup trop et n'importe comment de la présence du voile en France, de la présence de l'islam en France, de la présence des musulmans en France"

Cet attentat n'est-il pas le reflet des tensions qui traversent la société française ? A noter que cette attaque arrive dans un contexte très particulier. En fait, tout a commencé le jour où Julien Odoul avait pris à partie une femme voilée. Depuis, le débat dans l'Hexagone est un peu déréglé. Selon Jean-Michel Aphatie, "on a parlé beaucoup trop et n'importe comment de la présence du voile en France, de la présence de l'islam en France, de la présence des musulmans en France, et tout cela a contribué à créer un climat tout à fait détestable". Ce qui peut conduire à des actes comme celui de Bayonne.



Ce mardi 29 octobre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de l'attentat de Bayonne. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.