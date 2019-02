Le djihadiste français Fabien Clain tué en Syrie, son frère Jean-Michel grièvement blessé

Les autorités attendent une analyse ADN pour officialiser la mort du djihadiste français, âgé de 41 ans. On ignore à cette heure si son frère, 38 ans, a été interpellé ou s'il est en fuite. Fabien et Jean-Michel Clain avaient été repérés il y a quelques jours dans la région, indique Franceinfo, qui a révélé la mort de l'aîné. Tous deux font l'objet d'un mandat d'arrêt émis en juin 2018 par les juges d'instruction qui enquêtent sur les attentats du 13-Novembre qui ont fait 130 morts.





Originaires de La Réunion, Fabien et Jean-Michel Clain ont grandi dans l'Orne. Ils se convertissent à l'islam en 2000 et partent vivre à Toulouse, où ils se radicalisent et deviennent proches de Mohamed Merah, l'auteur des attentats de Toulouse et Montauban en 2012. Fabien Clain est condamné en 2009 à 5 ans de prison dans l'affaire de la filière d'Artigat, qui envoyait des recrues djihadistes au Proche-Orient. Sorti de prison en 2012, il part en Syrie avec sa famille en 2015, où il devient une voix officielle de Daech en français.