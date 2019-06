Agression de surveillants de prison au Havre : les faits requalifiés en "tentative d'assassinats terroristes"

Les deux surveillants ont été emmenés aux urgences afin qu'un médecin puisse faire les constatations des blessures aux bras, aux jambes et aux épaules : fort heureusement, celles-ci ne sont pas graves. Selon les syndicats, l'homme se serait rué sur les surveillants en criant "Allah Akbar". Il a été placé en garde à vue.





Jeudi, une enquête a été ouverte du chef de violences volontaires avec arme et sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours. "Les premiers éléments de l'enquête", notamment des témoignages qui laissent supposer une intention homicide et une préméditation, "ont conduit la section antiterroriste du parquet de Paris à requalifier les faits en tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".