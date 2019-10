Le préfet de police alerte ses directeurs de service sur les signes de radicalisation des agents

JT 13H - Une note du préfet de police de Paris communique de nouvelles instructions. Il y demande à ses chefs de service de signaler tous signes possibles d'une radicalisation des agents.

L'enquête sur l'attaque à la préfecture de police se poursuit. Dans une note, le préfet de police de Paris s'est adressé directement à ses directeurs de service et a fixé de nouvelles mesures. Ils sont invités à signaler immédiatement à leur hiérarchie toute détection de signes de radicalisation des agents. Il peut s'agir d'un changement physique, vestimentaire, alimentaire ou encore d'un simple refus de serrer la main du personnel féminin. Quelle est la procédure à suivre ?



