Les ex-otages de retour en France

Les ex-otages français ainsi que l'ex-otage sud-coréenne ont été accueillis par le président de la République. Au pied du Falcon, le chef de l'État a échangé avec Patrick Picque et Laurent Lassimouillas. Au côté de la ressortissante sud-coréenne, ils ont rendu hommage aux soldats tombés pour les libérer, et celui qui leur a fait découvrir le Bénin.



