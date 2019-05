Les plus fortes images de l'hommage national à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello

Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont sont deux membres du commando Hubert, tués dans le nord du Burkina Faso lors d'une opération qui a permis de sauver deux otages français. Un hommage national leur a été rendu dans la matinée de ce 14 mai 2019 dans la cour d'honneur des Invalides. Une cérémonie émouvante présidée par Emmanuel Macron devant des familles très dignes, mais complètement effondrées. Découvrez les temps forts de cette journée en images.



