Londres : la capitale du Royaume-Uni une nouvelle fois touchée par le terrorisme

Il y a quelques semaines, le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni avait été abaissé. La menace était alors passée de "grave" à "substantielle", le risque d'un attentat était alors considéré comme "probable", et non "hautement probable". Ce vendredi 29 février 2019, pourtant, un individu s'est attaqué à des passants dans le centre de la capitale britannique. Muni d'un couteau et probablement d'un engin explosif factice, l'homme a grièvement blessé plusieurs d'entre eux, avant d'être maîtrisé par des civils puis abattu par la police sur le London Bridge.

Ce célèbre pont, qui enjambe la Tamise entre le quartier de la City et le borough de Southwark, avait déjà été le funeste théâtre d'un attentat : le 3 juin 2017 , une camionnette avait foncé sur la foule avant que ses trois occupants ne se jettent sur les passants et en poignardent plusieurs dans le Borough Market, situé à quelques mètres du London Bridge. Huit personnes, parmi lesquelles trois Français, avaient trouvé la mort . C'était l'un des attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) qui avaient frappé le Royaume-Uni cette année-là.

En septembre 2017, vingt-neuf personnes sont blessées dans l'explosion d'une bombe artisanale déposée dans une rame stationnée à la station Parsons Green , dans le sud-ouest de Londres, à l'heure de pointe. Si aucune n'est dans un état grave, certaines ont été brûlées. L'acte est revendiqué par le groupe Etat islamique et était "destiné à faire d'énormes dégâts", selon les mots de Theresa May.

Outre-Manche, cette funeste date a son surnom. Le "7/7" est dans toutes les mémoires. Ce 7 juillet 2005, quatre attentats suicide coordonnés à l'heure de pointe dans trois rames de métro et un bus londoniens font 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés. Un groupe se réclamant d'Al-Qaïda revendique les attaques. Quinze jours plus tard, quatre attentats manqués, au mode opératoire similaire, sont menés de manière coordonnée et quasi-simultanée dans trois rames de métro de Londres et dans un bus. Les bombes artisanales n'explosent pas en raison d'une erreur de calcul dans la fabrication des explosifs. Selon la justice, les deux séries d'attentats sont liées.