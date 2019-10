Lutte contre la radicalisation : l’arsenal législatif est-il suffisant ?

JT 20H - Pour traquer les signes de radicalisation chez les policiers, les outils existent. Mais les mesures mises en place dans la police sont-elles suffisantes ?

À ce jour, une vingtaine de policiers, suspectés d'être radicalisés, font l'objet d'un signalement. Ce chiffre ne reflète sans doute pas l'infiltration de la police par des individus radicalisés. Lors du recrutement, celle-ci fait appel au service national des enquêtes administratives de sécurité. Ce dernier croise sept fichiers de police pour établir le profil du candidat. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.