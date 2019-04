Lutte contre le financement du terrorisme : des attentats de plus en plus "low cost" aux financements difficilement traçables

Valérie Boyer et Sonia Krimi énumèrent ensuite les pratiques des différents terroristes pour financer leurs actes. Les vols à mains armées (comme l'a fait notamment Mohamed Merah), les escroqueries à la consommation (comme ont pu les faire, Amedy Coulibaly et Hayat Boumedienne) et enfin, le commerce illicite (comme l'ont exercé les frères Kouachi). Elles soulignent également les moyens financiers familiaux qui, ont parfois, pu servir aux financements de voyage sur zone et d'actes terroristes, une précision notée par Bruno Dalles, le directeur de Tracfin.





Elles expliquent que les réseaux terroristes recherchent une certaine sécurité dans le financement des actes et prennent alors appui sur des moyens comme Western Union ou Moneygram pour transférer les devises. Et de préciser que "la Hawala", un processus de transfert d'argent d'un client à un collecteur en contact avec le destinataire de l'argent, brouille la "traçabilité des transferts", disent-elles. "Les 'collecteurs' sont les principaux architectes des flux financiers collectés au profit de l’État islamique", expliquent les deux députées.





Elles pointent également le recours "aux espèces et aux cartes prépayées" pour anonymiser les transactions. Ces produits "opacifient les transactions", indiquent Bruno Dalles aux deux co-rapporteuses. Autre moyen utilisé, les comptes bancaires alternatifs proposant des numérotations de compte allemandes ou anglaises échappant "à toute identification nationale". Enfin, elles notent que certaines associations et ONG intervenant notamment en zone de combat, les fonds de dotation ou encore les associations cultuelles ainsi que les sites de financement participatif et les cagnottes en ligne.