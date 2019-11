Mali : Florence Parly annonce la mort d’un important chef djihadiste

Quelques jours après la mort d’un soldat français au Mali, la France a annoncé mardi avoir tué un haut responsable djihadiste dans la région du Sahel. En coordination avec les forces maliennes et un soutien américain, le Marocain Abou Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychou, a trouvé la mort "dans la nuit du 8 au 9 octobre" sur le sol malien, a révélé à l’Agence France Presse la ministre des Armées Florence Parly dans l’avion qui la ramenait d’une tournée dans plusieurs pays de la région.

"Deuxième terroriste le plus recherché au Sahel - y compris par les Américains", selon Florence Parly, Ali Maychou avait rejoint Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) en 2012 avant d’en devenir le leader spirituel puis de fonder le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) en 2017 en compagnie de Iyad ag Ghali, le djihadiste le plus recherché dans la région. Personnalité majeure du mouvement djihadiste, Maychou est le deuxième homme du GSIM à être tué cette année dans la région après l'Algérien Djamel Okacha, alias Yahya Abou El Hamame en février.