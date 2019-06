"C'était mon bébé" : la mère de Cédric de Pierrepont, soldat tué au Burkina Faso, sort du silence

Selon Cédric et Christophe, les deux amis du militaire tué, "923 donateurs qui ont versé 37 966€, avec des sommes allant de 1€ à 1500 €", rapporte Le Télégramme.





"Cet élan de générosité va, notamment, me permettre d’ériger une belle stèle à Cédric au cimetière de Quéhello, où il repose. Chaque jour qui passe me rend son absence plus difficile. C’était mon bébé, mon petit dernier, je l’ai élevé seule depuis tout petit. Je ne réalise pas encore. Mais recevoir tous ces messages me met du baume au cœur. Cet élan de toute la France m’a beaucoup touchée", confie cette Larmorienne âgée de 72 ans à nos confrères.





Depuis l'hommage national aux Invalides, Dany de Pierrepont a reçu plus de 300 témoignages. "J’en suis surprise et en même temps gênée. Lui n’aurait certainement pas voulu de tout cela. Il se donnait à fond mais c’était un grand discret. Et un garçon tellement gentil…" ajoute-t-elle.





Et de conclure : "Je n’accepte toujours pas la mort de Cédric. J’aurais donné ma vie pour lui s’il le fallait. J’imagine encore qu’il va revenir demain."