Militaires tués au Burkina Faso : les obsèques de Cédric de Pierrepont

Au lendemain de l'hommage national rendu aux deux militaires tués au Burkina Faso, une cérémonie plus intime et tout aussi émouvante a eu lieu ce mercredi 15 mai à Larmor-Plage, près de Lorient, en mémoire de l'un des deux héros, Cédric de Pierrepont. Sa maman et sa compagne lui ont adressé des paroles très bouleversantes. Les obsèques d'Alain Bertoncello seront célébrées le samedi 18 mai. Celles de Fiacre Gbédji, le guide béninois tué pendant la prise d'otage, se sont tenues ce mercredi au Bénin.



