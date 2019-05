"Je n’arrive pas à croire que je ne le reverrai plus" : Léa, la compagne d'Alain Bertoncello, parle de son héros

Dans un texte rédigé ce week-end et repris ce lundi sur RTL et Le Parisien, Léa décrit également ce lundi son "héros", Alain,"un homme joyeux, souriant et drôle", un "homme parfait", son "soleil". La jeune femme ajoute : "Nous croquions la vie ensemble et nous étions très complémentaires dans une relation fusionnelle. Nous avions de nombreux projets". Elle et son compagnon avaient prévu de s'installer à Toulon, dans le Var, et avaient déjà évoqué le sujet des enfants.





Admiratrice de son travail, elle précise que "son engagement et sa capacité de travail l’ont mené de façon logique dans la plus prestigieuse et la plus sélective des unités de l’armée : le commando Hubert."





Sur sa mission en Afrique, Léa indique : "Il était certain qu’il était prêt physiquement et mentalement pour cette mission. Il l’a accomplie jusqu’au bout. Et c’est donc une mission réussie malgré sa disparition et celle de Cédric".