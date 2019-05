Montagny-les-Lanches : les habitants saluent l'engagement d'Alain Bertoncello

A Montagny-les-Lanches, en Haute-Savoie, la cérémonie d'hommage national aux deux soldats tués au Burkina Faso a été particulièrement émouvante. Dans ce village où a grandi Alain Bertoncello, rendre hommage à ce dernier est naturellement devenu un devoir. Malgré l'insupportable douleur, les habitants sont fiers de ce qu'il a accompli et de son engagement envers la nation.



