Un cours en ligne gratuit vous prépare à faire face en cas d'attentat

PRÉVENTION - Un Mooc est lancé ce vendredi 20 septembre pour permettre aux citoyens de mieux appréhender la menace terroriste en France. À visée pédagogique et interactive, ce cours en ligne est ouvert à tous.

Le gouvernement a lancé ce vendredi 20 septembre un cours en ligne gratuit, destiné à comprendre et appréhender les actes de terrorisme. Ce Mooc propose deux modules thématiques, "Comprendre la menace terroriste et le dispositif Vigipirate" et "Tous impliqués face à la menace terroriste" afin d’avoir les bons comportements en cas d’attentat. Chacun des cours contenus dans ces modules comprennent de courtes vidéos de témoignages et d’analyses, des diaporamas explicatifs et des évaluations afin de consolider ses connaissances.

Le suivi de ce Mooc laisse la liberté à chacun d’aller et venir dans les différents chapitres, d’arrêter un cours, d’y revenir, ou d’aller plus vite en sautant des étapes. Tandis que le module 1 s’intéresse au fonctionnement du plan Vigipirate, le module 2 est plus participatif et explique comment réagir face à une éventuelle attaque.