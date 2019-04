Note de la DGSE : la fin annoncée du "califat" de Daech un leurre ?

Selon une note des services secrets français, datant du 8 mars 2019, la fin annoncée du califat est un leurre. Si l'État islamique a perdu beaucoup de ses soldats, ses chefs sont bien vivants et bien actifs. Aux yeux de la DGSE, Daech est désormais dans une logique "strictement insurrectionnelle". Une alerte prise au sérieux par Paris puisque ce document classé confidentiel a été déposé sur le bureau d'Emmanuel Macron.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.