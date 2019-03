Attentats de Christchurch : un voyage en France a incité le passage à l'acte du terroriste

Selon ses mots rédigés sur ordinateur, Brenton Tarrant explique qu'il a effectué un voyage en 2017 dans plusieurs pays d'Europe dont la France, l'Espagne et le Portugal. Au cours de celui-ci, s'est notamment déroulée l'élection présidentielle en France, avec un 2e tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Après la victoire d'Emmanuel Macron, tous ses espoirs d'avenir pour l'Europe se sont volatilisés : "Le désespoir s'est installé en moi. Ma croyance en une solution démocratique s’est envolée", explique-t-il.





Il évoque ensuite les personnes qu'il a croisées dans l'Hexagone, "dans toutes les villes de France, les envahisseurs étaient là, quelle que soit la taille des communes, urbaines ou rurales, les envahisseurs étaient là". Les "non-blancs", étaient partout, peu importe où il se rendait. "J’en avais vu assez et, en rage, j’ai quitté la ville, refusant de rester une minute de plus dans cet endroit maudit ", écrit-il.





Puis, près d'une ville de l'est de la France, il explique avoir fondu en larmes à la vue d’un cimetière militaire où sont enterrés sous ces innombrables croix blanches en bois les soldats ayant combattu pendant les deux guerres mondiales. "Pourquoi a-ton laissé ces envahisseurs nous conquérir"? 'interroge-t-il avant de conclure "C’est là que j’ai décidé de faire quelque chose, c’est là que j’ai décidé d’agir, et d’user de la force. Et de la violence. De combattre les envahisseurs moi-même", écrit-il dans ce manifeste où il invoque également le Norvégien Anders Breivik, qui avait tué 77 personnes en juillet 2011 ou encore "les écrits de Dylan Roof", qui avait attaqué une église fréquentée par des Noirs en juin 2015 à Charleston, aux Etats-Unis, tuant neuf personnes.