Otages libérés au Burkina Faso : les deux Français enlevés ont-ils été inconscients ou mal informés ?

A en croire un professionnel du tourisme interrogé par Le Monde, la présence des deux Français à cet endroit pourrait s'expliquer, entre autres, par des facteurs climatiques. La sécheresse dans la région aurait en effet poussé les animaux dans ce secteur du parc riche en points d'eau. "Certes, (les deux Français) étaient dans une zone proche de la frontière avec le Burkina Faso que l’on ne fréquente pas habituellement. Mais à cause de la sécheresse, on y emmenait des touristes ces derniers temps. Il y a là des points d’eau où viennent s’abreuver buffles et les éléphants", explique ainsi Eddie Celle, patron d’une agence touristique spécialisée dans les excursions dans cette zone préservée.





"Les visiteurs veulent voir le lion, ils veulent voir les éléphants, les hippopotames, même le guépard qui est très très très discret", avait de son côté réagi un guide touristique béninois à l'AFP après la découverte du corps sans vie d'un de ses confrères, le samedi 4 mai. "Donc quand ils arrivent comme ça, vous en tant que guide vous devez regarder et quand vous ne trouvez pas ça vous emmène à chercher et à aller jusqu'à la mare Tiabiga", avait-il poursuivi dans un témoignage face caméra, repris par Le Figaro. Et le professionnel de conclure : "Et moi, les quelques fois où je vais là-bas, j'ai quand même vu des lions dans la zone donc c'est vraiment trop important, ça donne le sourire aux visiteurs, ils sont contents et après vous-même vous êtes content."





La question à laquelle les deux ex-otages devront désormais répondre est simple : savaient-ils qu'en se rendant plus au nord, ils s'exposaient à des risques ? Ont-ils suivi les conseils de leurs guides ou, au contraire, ont-ils insisté pour se rendre dans cette zone rendue d'autant plus dangereuse que la rivière - frontière naturelle avec le Burkina - était devenue plus facilement franchissable par des groupes armés en raison de la période sèche ? Si les responsabilités sont encore à définir dans cette affaire, les critiques, elles, sont déjà vives sur les réseaux sociaux.