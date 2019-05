Otages libérés au Burkina Faso : qui étaient les deux commandos marine français tués au combat ?

Entré dans la Marine nationale en 2004, à 18 ans, le maître Cédric de Pierrepont est affecté au commando de Penfentenyo, une équipe spéciale de neutralisation et d'observation, où il est promu au grade de second-maître. En août 2012, il rejoint le commando Hubert. Il y occupait les fonctions de chef de groupe commando depuis le 1er avril 2018. Pacsé et cité plusieurs fois pour ses états de service, le maître de Pierrepont était notamment décoré de la Médaille d'or de la Défense nationale et de la médaille d'Outre-mer avec agrafes Sahel et Liban. Il "cumulait 15 ans de service au cours desquels il a plusieurs fois été engagé sur des théâtres d’opérations en Méditerranée, au Levant et au Sahel", où il était déployé depuis le 30 mars dernier.





Né en 1991, le maître Alain Bertoncello rejoint en 2011 l'École de maistrance, qui assure la formation initiale des officiers mariniers. Après cinq années au commando Jaubert, spécialisé dans le contre-terrorisme, la libération d'otages et les assauts en mer, il rejoint le commando Hubert, basé à Saint-Mandrier, dans le Var, où il était affecté depuis juillet 2017. Il a participé à des missions de défense aux Seychelles et à plusieurs opérations extérieures". Pacsé, il cumulait plus de sept ans de service au sein de la Marine nationale. Il était décoré de la Médaille d'Outre-mer pour le Moyen-Orient ainsi que de la Médaille d'argent de la Défense nationale. À l'instar du maître Cédric de Pierrepont, il était déployé au Sahel depuis le 30 mars.