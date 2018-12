Peter Cherif arrêté : des Buttes-Chaumont à Djibouti, itinéraire d’un des terroristes le plus recherchés au monde

Âgé de 36 ans, Peter Cherif est né d'une mère venue de Tunisie et d'un père antillais et catholique décédé alors que son fils n'avait que 14 ans. A la fin des années 90, alors que sa famille est installée dans le 18e arrondissement de Paris, il fait partie d'un petit groupe dans le quartier des Buttes-Chaumont, qu'on qualifiera plus tard de bande puis de "filière djihadiste des Buttes-Chaumont". C’est ici et à cette époque, que son chemin croise celui des frères Kouachi, qui ont abattu douze personnes et fait onze blessés au cours de l’attaque de la rédaction du magazine satirique en 2015 et d’une cavale qui s’était terminée deux jours plus tard.





De famille musulmane mais non pratiquante, il ne se convertit à l'islam qu'en 2003, et alors qu’il fréquente le prédicateur radical Farid Benyettou, selon BFM TV citant l'organisation Counter Extremism Project, il bascule vers une idéologie radicale à l'instar de tous les membres du groupe. À l'époque, Peter Cherif agresse à coups de pierres les clients d'un restaurant juif.