Pourquoi Cherif Chekatt était-il toujours dans son quartier du Neudorf lorsqu'il a été abattu ?

Dès après l'attentat, les forces de l'ordre ont mené des recherches tous azimuts - jusqu'en Allemagne ou en Suisse - où Chekatt avait déjà été condamné. Mais c'est finalement dans son propre quartier que le terroriste présumé a été retrouvé. Un quartier qui constituait son seul refuge possible et l'endroit qu'il connaissait le mieux pour s'y cacher. C'est dans ces rues du Neudorf que Cherif Chekatt a sombré très tôt dans la délinquance, alors qu'il était adolescent. De nombreux habitants du quartier ont raconté l'avoir croisé, jeune. "On le connaît tous, c’est un choc", affirmait un riverain sur France Info. Un autre jugeait que Cherif Chekatt "a changé en prison". D'autres encore, sur Europe 1, se souviennent des "prouesses de ce gamin, de ses frères et de leurs copains pour escalader les grillages, se glisser sur le toit d'un garage, se cacher dans une cabane, pour échapper aux forces de l'ordre".