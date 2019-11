Bilal Taghi jugé pour le premier attentat djihadiste en prison, en 2016 à Osny

Cette attaque, violente et déterminée, fut un traumatisme pour l'administration pénitentiaire et allait conduire à repenser entièrement le traitement des détenus radicalisés en France. A partir de ce mardi et jusqu'au 22 novembre, le détenu Bilal Taghi, 27 ans, est jugé aux assises de Paris pour avoir tenté d'assassiner deux surveillants de la prison d'Osny (Val-d'Oise) en 2016, le premier attentat djihadiste fomenté en prison.

Cette affaire est aussi exceptionnelle du fait de la personnalité de l'accusé, aussi bavard que les djihadistes incarcérés sont d'ordinaire silencieux. Condamné six mois plus tôt pour un départ avorté en Syrie, Bilal Taghi avait reconnu immédiatement avoir voulu tuer un "représentant de l'Etat français" au nom du groupe Etat islamique.

"Franchement, il y a des chances que je porte à nouveau atteinte aux intérêts de la France si j'en ai l'occasion", avait-il déclaré aux juges d'instruction. Pour cette attaque minutieusement préparée pour "mener (son) djihad" en France, à défaut de pouvoir repartir immédiatement en Syrie, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.