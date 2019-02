Procès de Mehdi Nemmouche : deux ex-otages racontent leur détention et identifient formellement l'accusé

A la barre, les deux hommes ont raconté leur captivité et les sévices que leur faisaient subir Nemmouche et les autres djihadistes de l'EI. "Nos nuits étaient rythmées par le bruit des tortures", ont raconté les deux hommes. Didier François a expliqué qu'il avait été transféré comme otage du Front al-Nosra dans l'hôpital ophtalmologique d'Alep avant d'être transféré dans les geôles des services secrets de l'Etat islamique. C'est là qu'il raconte avoir rencontré Nemmouche.





Le journaliste a affirmé avoir été victime de sévices et d'"une quarantaine de coups de matraque" de la part de l'accusé même si les violences et "tortures" visaient surtout les prisonniers syriens et irakiens. "Ces gens-là nous ont privés de liberté pendant dix mois, mais ce n 'était rien par rapport à ce qu'ils faisaient aux prisonniers syriens", dit-il. Il a raconté qu'un matin, ils avaient "retrouvé un gars égorgé" devant la porte de leur cellule.





Il a aussi décrit la façon dont les djihadistes les gardaient "sous contrôle". "Le but du jeu, c'était de nous tenir en permanence sous contrôle (...) Le mode de domination, c'était d'être cyclothymique, le même qui va rentrer à un moment pour vous donner un thé va venir le lendemain vous mettre une raclée", a-t-il poursuivi.