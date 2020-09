Procès des attentats de janvier 2015 : état de choc à l'audience après l'attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo

Plusieurs ne comprennent pas pourquoi l'acte est lié directement à l'hebdomadaire. Il est alors question du boulevard Richard Lenoir, d'une attaque à la machette. Peu à peu, les éléments sont précisés. "Non c'est pas boulevard Richard Lenoir, c'est rue Nicolas Appert, dans les locaux de Premières Lignes". Ceux qui assistent au procès connaissent bien ce nom. Des personnes qui travaillaient dans la société sont d'ailleurs venues témoigner devant la Cour. Les regards sont terrifiés, tout le monde tente d'avoir et de recouper les informations. "Le cauchemar recommence apparemment", ose un confère.

"La menace sur Charlie hebdo était constante, permanente. Mais il n'y avait pas d'éléments particuliers démontrant une action en cours ou à venir."C'est au moment où l'enquêteur de la DGSI a fait cette déclaration, répondant à une question d'une avocate de la partie civile, sur la levée de surveillance devant les locaux du journal satirique en 2014 que les premières alertes sont apparues sur les téléphones des journalistes d'abord, puis des avocats et du public. "Attaque à la machette près des locaux de Charlie Hebdo auteurs en fuite". Agitation sur les bancs pour tout ceux qui suivaient ce vendredi l'audience au procès des attentats de Charlie Hebdo.

Dans la salle d'audience, plus personne ne suit les débats, mais les événements du 11e arrondissement, une nouvelle fois frappée par une attaque. "Il y a trois deux, deux urgences absolues, et aussi deux individus en fuite", souffle une journaliste. "Deux, non moi j'ai un individu en fuite", dit un confrère. "L'autre est parti dans le métro", indique un autre.

"Nous allons suspendre l'audience 5 minutes", informe alors le président sans donner plus de précision. Sait-il ce qu'il vient de se passer ? Est-ce justement pour l'en informer que l'audience a été suspendu et qu'un mot lui aurait était glissé pour demander la suspension ? On l'ignore.