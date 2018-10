Projet d'attentat à Villepinte : plusieurs avoirs iraniens gelés, deux diplomates visés

L'enquête contre ce projet d'attentat a eu lieu à la fois en Belgique et en France. Le parquet fédéral belge avait en effet indiqué que Amir S., 38 ans et son épouse Nasimeh N., 33 ans, de nationalité belge "mais d'origine iranienne", ont été placés "sous mandat d'arrêt" et "inculpés de tentative d'assassinat et de préparation d'une infraction terroriste".