Projet d'attentat contre une école ou un policier : deux hommes mis en examen

Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été interpellés le 25 mars dernier en Seine-et-Marne. L'un d'eux était dans le collimateur de la police. Il avait tenté activement d'acheter des armes ces derniers jours. C'est justement ce qui a provoqué son arrestation. Il l'a reconnu en garde à vue, son but était de commettre un attentat dans une école et mourir en martyr. Il voulait également assassiner un policier.



