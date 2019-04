Projet d'attentat contre une école ou un policier : deux hommes mis en examen et écroués

Nos confrères précisent que le principal intéressé aurait reconnu les faits pendant sa garde à vue et tenté de les justifier en évoquant des "problèmes psychologiques". "Il a expliqué souffrir d'une dépression et a précisé avoir voulu 'sublimer son suicide' en lui donnant un impact médiatique retentissant", ajoute BFM.





"Même si aucun de deux hommes interpellés ne semble partager l'idéologie islamiste radicale ni ne fréquente cette mouvance, le suspect principal a pu être sensible à cette idéologie, précise une source proche de l'enquête à LCI. Cet homme présente de très importants troubles psychologiques et une très grande instabilité. Il a conçu et évoqué des projets d'action violente contre des écoles et des policiers et sa détermination à passer à l'acte est clairement établie".





Et de conclure : "Si aucun projet précis n'a été mis à jour, la très grande instabilité psychologique de cet homme justifiait que les deux interpellations soient déclenchées sans tarder".