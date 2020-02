Que sait-on de l'attaque au couteau dans le Sud de Londres ?

Il est environ 14h, heure locale, quand un homme, muni d'une arme blanche - une machette, selon des témoins - frappe plusieurs passants, dans la rue commerçante Streatham High Road, située dans le quartier du même nom, au sud de Londres. Quelques instants passent, avant que la police n'intervienne sur les lieux et fasse feu à trois reprises, tuant cet assaillant qui, selon un témoin interrogé par The Guardian, était armé d'une "machette". Après avoir bouclé les lieux, demandant notamment à certains habitants de quitter leurs appartements, la police a fait place à des ambulances pour secourir les personnes touchées. Des magasins ont fermé leurs portes plus tôt que prévu, et un hélicoptère de la police a survolé la zone. L'incident a rapidement été qualifié comme "terroriste". L'attaque est "de nature islamiste", a plus tard précisé la Metropolitan Police dans un communiqué.