Que sait-on des victimes de l'attentat de Strasbourg ?

Un nouveau bilan provisoire de l'attentat de Strasbourg communiqué jeudi fait état d'au moins trois morts, cinq blessés graves, parmi lesquels une personne en état de mort cérébrale, et huit blessés légers. Au surlendemain de cette attaque meurtrière survenue mardi soir dans le centre de la capitale alsacienne, on en savait un peu plus sur l'identité des victimes. "Il n'y a pas d'enfants" parmi les victimes, avait précisé Roland Ries quelques heures après l'attaque, ajoutant que "certains ont eu une balle dans la tête". Il s'agirait principalement d'hommes. Les trois personnes décédées serait un Français, un père de famille d'origine d'afghane ainsi qu'un touriste d'origine thaïlandaise, dont l'épouse compterait parmi les blessés.





Ce dernier était âgé de 45 ans, a précisé le ministère des Affaires étrangères à Bangkok, confirmant une déclaration, faite un peu plus tôt dans la journée de mercredi par le maire de la capitale alsacienne, Roland Ries. D'après le témoignage de son oncle dans la presse thaïlandaise, relayé par The Guardian, il était présent avec sa femme à Strasbourg par défaut. Le couple avait initialement prévu de venir à Paris mais avait changé ses plans, pour échapper à la mobilisation des Gilets jaunes.





Selon la presse alsacienne, l'une des personnes décédées est un ancien employé strasbourgeois du Crédit Agricole, tué en sortant d’un restaurant dans lequel il avait dîné avec sa femme et son fils. Le dernier décès annoncé ce jeudi par le parquet de Paris concerne un garagiste d’origine afghane âgé de 44 ans. Très rapidement après l'attaque, la Mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg qu'il fréquentait avait indiqué que l'homme, marié et père de trois enfants, se trouvait en état de mort cérébrale depuis l'attaque. "Il allait voir le marché de Noël, et devant ses enfants il a pris une balle" dans la tête, a confié son cousin à l'AFP. Il y a 20 ans, Kamal Naghchband avait fui la guerre en Afghanistan pour gagner la France. "Il cherchait la paix. Ce qui fait d'autant plus mal car il a fui les bombes et c'est une balle qui l'a rattrapé", a regretté ce jeudi au micro de TF1 Mirwais Azizi, avec qui il avait monté le garage "Alsace 67".