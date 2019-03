Attaque de Condé-sur-Sarthe : qui est Hanane Aboulhana, la femme et complice présumée de Michaël Chiolo ?

La soeur de cette voisine raconte à l'AFP avoir croisé "la semaine dernière", Hanane Aboulhana, qui "avait sa tenue musulmane (...) mais rien ne laissait paraître qu'elle allait faire quelque chose comme ça". Pour les deux sœurs, la compagne de Michaël Chiolo "a eu un moment de faiblesse (...) Elle a eu une fin qu'elle ne méritait pas".





Une autre voisine, âgée de 80 ans et vivant dans la rue "depuis 1969", dit n'avoir relevé "aucun signe" de radicalisation chez Hanane Aboulhana, et rien qui puisse expliquer une éventuelle complicité dans l'attaque des deux gardiens de prison à Condé-sur-Sarthe. Pour cette voisine, la famille Aboulhana, qui compte "cinq garçons et trois filles", sont "des gens sans histoire", qui "vivent ici depuis au moins vingt-cinq ans et on n'a jamais eu aucun problème avec eux".