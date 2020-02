Radicalisation : 106 dossiers de policiers à l'étude selon Castaner

"On a des signalements, on les étudie avec une grille d'évaluation précise et ce sont des femmes et des hommes spécialisés dans la lutte contre la radicalisation qui se prononcent et qui nous disent les recommandations qu'il faut faire", a-t-il précisé. "Le risque existe surtout maintenant qu'on a un risque terroriste endogène qui part de femmes et hommes non soupçonnés, non identifiés", a-t-il prévenu.

Seize personnes ont été "écartées" des services de renseignement français depuis 2014 "pour leur potentielle radicalisation ou celle de leur entourage", avaient déjà indiqué les services du Premier ministre le 21 janvier.

Par ailleurs, après l’attaque de la préfecture de police de Paris, les signalements pour radicalisation au sein de l’établissement s’étaient multipliés. Deux policiers avaient même été désarmés au nom du principe de précaution.