RÉCIT - Repéré par un témoin, trahi par ses traces de sang… comment les policiers ont retrouvé Cherif Chekatt

Dans l'après-midi, au fur et à mesure que les forces de l'ordre se rapprochaient du suspect, les recherches qui avaient lieu en parallèle à Paris, en Allemagne et en Suisse, ont été quasiment arrêtées. À Strasbourg, un vaste maillage se mettait alors en place : des équipes se positionnaient en ville, prêtes à intervenir au moindre signalement.





C'est finalement une patrouille de police, membre d'un brigade spécialisée de terrain (BST), de la police de sécurité du quotidien, qui s'est retrouvée nez à nez avec le terroriste présumé aux alentours de 21h. "Trois fonctionnaires de la police nationale ont aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique, au niveau du 74 rue du Lazaret. Cet individu correspondait au signalement de la personne recherchée. Et au moment de cette interpellation, ce dernier s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant", a détaillé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui avait précisé plus tôt qu'un hélicoptère avait été mobilisé durant les derniers instants de l'opération de recherche.