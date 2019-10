SEPT À HUIT - Attaque à la préfecture de police : qui était Mickaël H. ? Ses proches témoignent

PORTRAIT – Les questions subsistent autour de la radicalisation du suspect présumé de la tuerie qui s'est produite à la préfecture de police de la capitale. Enquête et témoignage exclusif de la famille de Mickaël H.

Ils sont abasourdis. Après l’attaque qui a fait quatre morts jeudi au sein de la prestigieuse préfecture de police de Paris, les proches de Mickaël H. n’arrivent toujours pas à réaliser. Dans les jours qui ont suivi la tuerie, les équipes de "Sept à Huit" ont pu rencontrer plusieurs d’entre eux (voir la vidéo ci-dessus), et notamment quatre cousins de l’informaticien de 45 ans.

"Je me suis dit : 'C’est un cauchemar, ce n’est pas possible.' Lui qui était si gentil, qui aurait jamais fait de mal à quelqu’un, qu’est-ce qui a pu lui passer par la tête à ce moment-là pour ôter la vie de quatre personnes ?", se demande l’une de ses cousines. "Je n’arrive pas à croire que c’est lui", reprend une autre. "On se pose tellement de questions…"