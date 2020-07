60% des Français partis faire le djihad en Afghanistan, Bosnie ou Irak auraient récidivé

Selon une étude du Centre d'analyse du terrorisme (CAT), publiée ce mardi par Le Figaro et dont l'AFP a obtenu une copie, quasiment 60% des Français partis faire le djihad en Afghanistan, Bosnie ou Irak entre 1986 et 2011, ont récidivé une fois revenus en France. Selon cette étude, six "revenants" sur dix "ont été condamnés en France ou à l’étranger postérieurement à leur retour pour des infractions terroristes distinctes de leur seul séjour sur zone".

Sur un total de 166 djihadistes partis en Afghanistan (90 entre 1986 et 2011), en Bosnie (60 entre 1992 et 1995) et 16 en Irak (entre 2003 et 2006), dont 150 ont survécu, plus de la moitié d'entre eux ont notamment commis des attentats ou ont projeté d'en commettre, ont apporté un soutien logistique ou financier à un réseau terroriste ou sont repartis sur un autre théâtre d'opérations.