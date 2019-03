SEPT À HUIT LIFE - Affaire AZF : deux suspects au profil inattendu arrêtés

Des terroristes présumés ont semé la terreur dans l'Hexagone dans les années 2000, menaçant de faire sauter des voies ferrées si l'État ne versait pas une rançon de cinq millions d'euros. Quinze ans plus tard, deux suspects au profil inattendu ont été arrêtés dans l'affaire du groupe terroriste AZF.



