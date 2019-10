SEPT À HUIT LIFE - Qui était Mickaël Harpon, l'auteur présumé de l'attaque à la préfecture de police de Paris ?

PORTRAIT – Les questions subsistent autour de la radicalisation du suspect présumé de la tuerie qui s'est produite à la préfecture de police de la capitale. Enquête et témoignage exclusif de la famille de Mickaël Harpon.

L'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris, jeudi 3 octobre 2019, a fait cinq morts dont l'assaillant. Les intentions terroristes de ce dernier sont au cœur de l'enquête. Pour sa famille et ses proches à la mosquée de Gonesse (Val-d'Oise), Mickaël Harpon était l'opposé d'un pratiquant radicalisé. Nous les avons rencontrés.



