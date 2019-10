"Société de la vigilance" : qu'est devenu le numéro vert "anti-djihad" ?

"SOYEZ VIGILANTS" - Emmanuel Macron a appelé la France à la "vigilance" pour combattre le terrorisme islamiste, après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Une demande qui fait écho à celle du gouvernement précédent qui, en 2014, créait un numéro vert pour alerter en cas de radicalisation d'un proche ou d'un voisin. Comment les citoyens s'en sont emparés? On fait le point.

Des prises de contact en série, qui poussent à la création, un an plus tard, du Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette base de données vise ainsi, selon un rapport du Sénat datant de 2015, à "centraliser toutes les informations résultant des signalements qui parviennent par le biais du CNAPR". Un "indéniable progrès", salué par ce texte, dans la mesure où "il fera mention des suites données à chaque situation individuelle". De quoi permettre aux agents de l’Unité de coordination de lutte anti-terroriste (UCLAT) de s’assurer qu’aucune situation n'est "laissée sans réponse."

Surnommée "anti-djihad", la ligne est activée le 29 avril 2014. Bernard Cazeneuve, alors locataire de la place Beauvau, en fait le fer de lance de "la lutte contre le terrorisme". Lancée spécialement pour les familles confrontées à la radicalisation, elle enregistre quelque 600 appels en six mois. Au bout du fil, des agents du Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation (CNAPR). Parmi eux, Yann. Certains familles qui appellent "avaient conscience de changements importants" mais ne lancent pas encore d'alerte . Jusqu'au jour du "départ imminent". "Ils nous appellent pour les en empêcher. Mais c’est parfois trop tard."

Si cette plateforme permettait de tirer la sonnette d'alarme, elle sert désormais essentiellement "d’écoute et assistance" d'individus témoins d'"une situation inquiétante". Et de prendre comme argument implacable la durée moyenne d’un appel - entre 30 et 45 minutes - nécessaire à cet "accompagnement". "On ne dit pas juste ‘mon voisin s’est radicalisé’", avance ainsi cette source interne. Un membre de l'équipe témoigne de son côté de ces familles qui appellent "dans la détresse, très angoissées". "Ils n’ont personne à qui parler, ils n’osent pas. Parfois par peur, parfois par honte, par peur d’être jugés."