Soldats tués au Burkina Faso : comment va se dérouler l'hommage national ?

Ils ont donné leur vie pour sauver celle de leurs compatriotes. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello auront droit à un hommage national aux Invalides mardi 14 mai à 11 heures. Emmanuel Macron devrait remettre à titre posthume la Légion d'honneur aux deux militaires. Les Français sont invités à se rendre sur le pont Alexandre III pour assister à cette cérémonie, qui sera retransmise en direct par TF1.



