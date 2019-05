Soldats tués au Burkina Faso : la compagne d'Alain Bertoncello témoigne

Deux soldats ont été tués dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 au Burkina Faso en sauvant deux otages français. Après les témoignages poignants des parents de l'un d'entre eux, c'était au tour de la compagne d'Alain Bertoncello de s'exprimer. "On est préparé à l'absence de nos conjoints quand on part (…), mais une mort, on n'est pas préparé à ça, pas moi", a confié la jeune militaire de 26 ans, bouleversée d'avoir perdu son "soleil".



