La femme du djihadiste français Peter Cherif mise en examen et incarcérée

La femme du jihadiste Peter Cherif, placée en garde à vue dimanche à son arrivée en France, a été mise en examen jeudi et incarcérée provisoirement, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Soulef Adjimi, épouse religieuse de Peter Cherif, a été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroristes criminelle" et "financement d'une entreprise terroriste", et incarcérée dans l'attente d'un débat le 7 janvier avec le juge des libertés et de la détention (JLD), qui doit décider de la maintenir ou non en détention provisoire.





Elle avait été arrêtée avec le djihadiste et leurs deux enfants à Djibouti le 16 décembre, et placée en garde à vue dimanche dès son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dans le cadre d'une commission rogatoire confiée à la DGSI (Direction générale de la sécurité Intérieure).