Strasbourg : l'émotion reste très vive un mois après l'attentat

Un mois jour pour jour après l'attentat de Strasbourg, les enquêteurs continuent de chercher d'éventuels complices du terroriste. Les Strasbourgeois, eux, restent profondément marqués par ce drame qui a tué cinq personnes. Pour les témoins directs, il est impossible d'oublier les coups de feu et les cris. Face à ce traumatisme dur à surmonter, certains commerçants restent suivis par une cellule de soutien psychologique.



