Strasbourg : la police lance un appel à témoins pour Cherif Chekatt, le tireur présumé du marché de Noël

Après 24 heures de recherches infructueuses, les autorités ont décidé d'émettre un appel à témoins avec la photo du principal suspect de l'attentat de Strasbourg, ce mercredi soir. Il s'agit de Cherif Chekatt, un homme né le 4 février 1989 dans la capitale alsacienne et suspecté d'être le tireur du marché de Noël de Strasbourg. Cet "individu dangereux", mesurant 1,80m, est suspecté d'avoir tué deux personnes et d'en avoir blessé 13 autres, dont une est actuellement en état de mort cérébrale. La Police nationale conseille de ne pas intervenir et d'appeler le 197.





Malgré la mobilisation de plus de 700 policiers, Cherif Chekatt reste introuvable et Laurent Nuñez, le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, n'a pas exclu qu'il ait pu fuir la France. Le gouvernement a renforcé le contrôle aux frontières dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau "urgence attentat".