Strasbourg : les terroristes, maîtres dans l'art de la dissimulation ?

Il est difficile pour certains de concevoir qu'une personne, d'apparence normale, puisse être à l'origine d'un attentat. Georges Brenier, spécialiste police Tf1, parle ici de "talent de dissimulation". C'est d'ailleurs ce dernier qui empêche les services de renseignement de devancer les actes de terrorisme et d'accroître ainsi le constat d'échec des opérations.



