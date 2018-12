Strasbourg : sécurité renforcée autour du marché de Noël

Après l'attentat du mardi 11 décembre, le marché de Noël de Strasbourg ne pouvait pas rouvrir sans un renforcement des mesures de sécurité. Deux escadrons de la gendarmerie et une cinquantaine policiers municipaux y sont mobilisés. Une centaine d'agents de sécurité contrôlent les piétons. Quatre points d'entrée ont été fermés et les horaires d'ouvertures raccourcis de 11 heures à 22 heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.