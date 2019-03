"Les établissements pénitentiaires sont des cercueils ambulants" : deux prisons encore bloquées après l'attaque de Condé-sur-Sarthe

Selon Yoan Karar, secrétaire général adjoint FO, majoritaire, "il y a à peu près 80% des établissements mobilisés" et "les revendications portent sur la sécurité et les salaires. Il faut une revalorisation salariale car la grosse problématique, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. Le problème, c'est que le métier n'est pas attractif."





"Ce n'est plus possible, on veut éviter que quelqu'un se fasse tuer mais au gouvernement, ils s'en moquent", a affirmé le responsable du syndicat FO pénitentiaire à Borgo, Stéphane Canuti, annonçant que la mobilisation se poursuivrait jeudi, vendredi, "tous les jours". Dans cette prison corse, "le directeur est sorti avec la liste de ceux qui devaient travailler et les a sommés de rentrer, ce qu'ils ont fait", a indiqué à l'AFP M. Canuti.