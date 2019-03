Surveillants attaqués à Condé-sur-Sarthe : les syndicats appellent à bloquer les prisons dès mercredi

"Dès demain, on appelle à bloquer tous les établissements et on repart sur nos plateformes revendicatives", à la fois sur la sécurité des personnels et sur une évolution statutaire, a indiqué Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO-Pénitentiaire, premier syndicat chez les surveillants de prison. La CGT-Pénitentiaire appelle également "à des actions partout sur le territoire, qui iront jusqu'au blocage sur pas mal d'établissements", a déclaré son secrétaire général Christopher Dorangeville. Pour la CGT, l'attaque de Condé-sur-Sarthe, qualifiée de "terroriste" par la garde des Sceaux Nicole Belloubet, "rappelle très fortement les événements de janvier 2018".